Manovra 2026, terminato il vertice di maggioranza: c'è l'intesa sulle banche

Intesa nel centrodestra su banche e assicurazioni. I partiti di governo avrebbero trovato la quadra in un vertice di maggioranza, convocato dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, per chiudere la partita sulla legge di Bilancio. La Manovra approda così venerdì mattina in Cdm. L'intesa, secondo quanto filtra, comprenderebbe la tassa del 27,5% sulle banche e le assicurazioni che dovranno liberare i depositi vincolati in base alla norma del 2023 che tassava, in alternativa, gli extraprofitti al 40%. È andata "bene", ha commentato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. "Voi non credete ai miracoli, io invece sì", ha poi risposto a chi gli chiedeva se fosse stato trovato un accordo.