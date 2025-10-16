Manovra 2026, terminato il vertice di maggioranza: c'è l'intesa sulle banche

Giorgetti: "Voi non credete ai miracoli, io invece sì". Forza Italia: "Contributo volontario, aiuta la sanità"
© Ansa
Intesa nel centrodestra su banche e assicurazioni. I partiti di governo avrebbero trovato la quadra in un vertice di maggioranza, convocato dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, per chiudere la partita sulla legge di Bilancio. La Manovra approda così venerdì mattina in Cdm. L'intesa, secondo quanto filtra, comprenderebbe la tassa del 27,5% sulle banche e le assicurazioni che dovranno liberare i depositi vincolati in base alla norma del 2023 che tassava, in alternativa, gli extraprofitti al 40%. È andata "bene", ha commentato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. "Voi non credete ai miracoli, io invece sì", ha poi risposto a chi gli chiedeva se fosse stato trovato un accordo.
"Nella manovra non ci sarà alcuna tassa sugli extraprofitti come sempre chiesto da Forza Italia. Una decisione confermata dal ministro Giorgetti e dal viceministro Leo durante il vertice di maggioranza. Per gli utili messi a riserva ci sarà la possibilità di distribuirli ai soci applicando una tassa del 27,5% invece di quella prevista fino ad oggi del 40%. Si tratterà di scelte volontarie senza alcuna imposizione agli istituti bancari e assicurativi, i quali contribuiranno in altra maniera a migliorare il sistema sanitario". E' quanto afferma in una nota Forza Italia al termine del vertice.