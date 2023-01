Manovra 2023, scatta il taglio del cuneo fiscale: ecco chi ci guadagna

Con il nuovo anno scattano i tagli al cuneo fiscale fissati nella Manovra 2023.

Per chi ha un reddito fino a 1.923 euro mensili, come scrive Il Messaggero, ha diritto a una riduzione dell'aliquota di tre punti percentuali: il beneficio lordo rispetto alla normativa precedente è 58 euro lordi. Per chi guadagna fino a 2.692 euro, risulta invece confermato lo sgravio di due punti, già in vigore nel 2022, che arriva a un massimo di 54 euro sempre in termini lordi.