Fisco e sanatorie, 12 modi per mettersi in regola

Redditi in Criptovalute

Con la manovra è stato definito un regime fiscale per i guadagni da criptovalute (plusvalenze iscritte nei Redditi Diversi e tassate al 26%), che godranno il vantaggio di non essere tassate fino a 2000 euro annui. E' prevista una sanatoria per il passato. Per aderire alla regolarizzazione delle cripto valute detenute fino al 31 dicembre 2021 i contribuenti dovranno presentare una domanda di emersione, delle criptovalute detenute e se da queste è risultata una plusvalenza su questa plusvalenza è prevista un'imposta sostitutiva del 3,5%.