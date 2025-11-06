Boom di licenziamenti negli Usa, l'intelligenza artificiale distrugge 153mila posti di lavoro in un mese

Le grandi società tecnologiche statunitensi stanno avviando programmi di ristrutturazione interna per adattarsi alla nuova fase di mercato. L'obiettivo è contenere i costi e allo stesso tempo rafforzare la competitività, anche attraverso l'integrazione dell'intelligenza artificiale in prodotti e servizi. Le imprese più attive nel campo dell'automazione, dell'e-commerce e del software stanno rivedendo le proprie priorità, riducendo le funzioni ridondanti e puntando su innovazione e ricerca. L'orientamento generale è quello di sostituire posizioni amministrative o operative con profili tecnici specializzati nella gestione dei sistemi di AI.