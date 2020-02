L'effetto del coronavirus sui mercati: crolla il petrolio, oro ai massimi da 7 anni

Borsa: le quotazioni in tempo reale

Borsa, Milano apre in profondo rosso I timori per la propagazione dell'epidemia pesano anche sulle Borse europee, che hanno avviato la seduta in deciso ribasso. Piazza Affari fa segnare un -3,5% in apertura mentre Londra alle prime battute lascia sul terreno il 2%, Parigi arretra del 2,55% e Francoforte perde il 2,56%.