Lavoro, l'Italia chiede l'attivazione di 28,5 miliardi di fondi Sure

Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, hanno inviato a Bruxelles una lettera con cui il governo richiede formalmente l'attivazione di Sure, lo strumento messo in campo dalla Commissione europea per mitigare i rischi di disoccupazione dovuti all'emergenza Covid-19. L'Italia, si legge in un comunicato, chiede di accedere alle risorse nella misura di 28,49 miliardi di euro.