Lavoro, Istat: "Tra 2000 e 2016 la produttività è cresciuta dello 0,4%"

Tra il 2000 e il 2016 la produttività del lavoro in Italia è aumentata dello 0,4% mentre di oltre il 15% in Francia, nel Regno Unito, in Spagna e del 18,3% in Germania. E' quanto emerge dal settimo rapporto Istat sulla Competitività dei Settori Produttivi in cui si sottolinea che questa è "la differenza più significativa" tra l'Italia e gli altri maggiori Paesi della Ue.