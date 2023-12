Lavoro domestico, scatta il click day per colf e badanti: previsti 9.500 ingressi nel 2023

Saranno complessivamente 136mila i lavoratori non comunitari che potranno entrare regolarmente in Italia grazie al decreto flussi di quest'anno. Ma le domande presentate finora sono cinque volte di più rispetto ai posti disponibili

Saranno complessivamente 136mila i lavoratori non comunitari che potranno entrare regolarmente in Italia grazie al decreto flussi 2023: 52.770 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 680 ingressi per lavoro autonomo e 82.550 ingressi per lavoro subordinato stagionale.

Tgcom24

Troppi pochi posti rispetto alle domande presentante I posti messi a disposizione, dunque, sono troppo pochi rispetto alle domande presentate. Basti pensare che, al termine della fase di precompilazione, risultano inserite 607.904 istanze, delle quali, in particolare, 253.473 relative al lavoro subordinato non stagionale, 260.953 relative al lavoro stagionale, 86.074 al settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. I lavoratori non stagionali hanno potuto trasmettere le domande dal 2 dicembre. In queste ore possono farlo i lavoratori del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. Dalle 9 del 12 dicembre, sarà invece la volta dei lavoratori stagionali.

Al via la regolarizzazione per 9.500 colf e badanti Il "click day" previsto in giornata permetterà di autorizzare l'ingresso in Italia di 9.500 persone non comunitarie da assumere come colf e badanti (previste 9.500 unità nel 2024 e 9.500 unità nel 2025). Anche in questo si tratta di cifre troppo basse rispetto alle oltre 86mila istanze presentate.