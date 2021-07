Lavoro, Cgil: Gkn chiude la fabbrica di Firenze, 422 licenziati

Ansa

La multinazionale Gkn chiude il proprio stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) e apre la procedura di licenziamento collettivo per tutti i propri 422 dipendenti. Lo rende noto Daniele Calosi, segretario generale della Fiom-Cgil di Firenze e Prato, secondo cui l'azienda che produce componenti per l'automotive si assume "la responsabilità di un enorme danno sociale ed economico, con conseguenze nefaste per tutto l'indotto".