Lavoro, Boccia: "Su cassa integrazione fatta riforma epocale"

"Sulla Cig in deroga abbiamo fatto una riforma epocale". Lo ha detto Francesco Boccia parlando delle misure adottate dal governo per la Fase 2. "Abbiamo cambiato la procedura: la domanda si farà dal portale Inps, ci sarà l'Iban, il lavoratore metterà il codice dell'azienda e ci sarà immediatamente l'anticipo del 40%", ha spiegato il ministro per gli Affare regionali, aggiungendo che prima per l'erogazione della Cig servivano dai 3 ai 5 mesi.