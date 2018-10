Lavazza, accordo per l'acquisizione di Mars Drinks

A seguito di quest'operazione il Gruppo Lavazza acquisirà i business caffè di Mars in Nord America, Germania, UK, Francia, Canada e Giappone, i relativi sistemi e gli stabilimenti di produzione in UK e in Usa. L`acquisizione comprende i business delle macchine tabletop Flavia e dei distributori automatici freestanding Klix, che vantano un vasto parco macchine installate capillarmente nei mercati di riferimento e un ampio portafoglio di caffè e altre bevande calde commercializzate sia con marchi di proprietà (es. Alterra) sia con marchi in licenza.



Lavazza, in linea con le precedenti acquisizioni - Carte Noire ed Esp in Francia, Merrild in Danimarca, Kicking Horse Coffee in Canada, Nims in Italia e Blue Pod Coffee in Australia - intende valorizzare ulteriormente i business oggetto dell`operazione, rafforzando il proprio presidio diretto in tutti i segmenti del caffè nei mercati di riferimento, in particolare su quello del fuori casa in una logica di dialogo sempre più diretto con il consumatore.