L'Autorità per l'energia: dal 2020 prezzi elettricità a -5,4%, gas a +0,8%

Dal 2020 ci sarà una riduzione dei prezzi dell'elettricità del 5,4% e un aggiustamento per il gas dello 0,8%. Lo annuncia l'Autorità per l'Energia secondo cui tali cambiamenti sono causati dal "calo del fabbisogno per gli oneri generali, dal contenimento delle tariffe regolate di rete e dalle basse quotazioni delle materie prime nei mercati all'ingrosso". Nei 12 mesi da aprile 2019 a marzo 2020 "il risparmio per la famiglia tipo è di circa 125 euro".