Rimborsi per i blackout, restituiti 45 milioni di euro nelle bollette

Per le interruzioni nella fornitura di energia elettrica nel 2018 di responsabilità dei distributori, sono oltre 45 i milioni di euro che verranno restituiti dagli operatori ai consumatori come penalità per i disservizi e che andranno a riduzione delle tariffe di distribuzione complessive. E' questo il bilancio 2018 sulle interruzioni senza preavviso, lunghe e brevi. Lo annuncia in una nota l'Arera, l'Autorità per l'energia.