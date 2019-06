La Lega rilancia ancora i minibot, sottosegretario Giorgetti: sono una possibilità

"Tutte le soluzioni nuove sono contestate", sottolinea Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Ma la scelta di ingaggiare un duello con Draghi stupisce anche gli alleati M5s, che non commentano. Dalla Lega fanno notare che, a dispetto dell'allarme dei commentatori, i mercati non hanno reagito male, lo spread non è salito. I minibot sono "una" delle soluzioni, non "la" soluzione, ma pagare i debiti della P.a. è "un'emergenza e stiamo valutando come farlo", dice Salvini. "La strada maestra è la crescita", aggiunge Giorgetti.



Il leader della Lega si premura anche di aggiungere che i minibot non sono la premessa all'uscita dall'Euro. Ma aggiunge che "piacciono agli italiani". Il tema rischia di rendere impervia la trattativa di Giuseppe Conte e Giovanni Tria con Bruxelles per evitare la procedura d'infrazione. Perciò sarà in agenda nel vertice che Conte dovrebbe avere con Salvini e Luigi Di Maio tra lunedì sera e martedì mattina.