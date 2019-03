L'Istat conferma la recessione tecnica per il quarto trimestre 2018

Pur rivedendo al rialzo la stima precedente, l'Istat ha confermato la recessione tecnica per il quarto trimestre 2018: il Pil è infatti calato dello 0,1% su base congiunturale rispetto alle previsioni di -0,2%. In termini tendenziali la variazione del Prodotto interno lordo è invece nulla, e in questo caso la correzione ha diminuito la stima precedente che dava il Pil in crescita dello 0,1%.