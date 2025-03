KEY 25, Su.port: la transizione energetica passa anche dai porti

Su.port – Sustainable Ports for Energy Transition è collocato nel padiglione B3, condiviso con le aree dedicate all'eolico e all'idrogeno. Questo nuovo spazio espositivo è fondamentale per ridurre le emissioni nei porti, promuovere la sostenibilità e accelerare lo sviluppo dell'eolico off-shore, in particolare per quanto riguarda le soluzioni floating.