HYPE si concentrerà sulle applicazioni dell'idrogeno e sulle grandi opportunità che questa fonte energetica può offrire per la decarbonizzazione, in particolare per il comparto produttivo industriale hard-to-abate. L'area espositiva diventa così il luogo ideale per i principali player del settore per incontrarsi, confrontarsi e sostenere la nascita di nuovi progetti, favorendo così lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili.