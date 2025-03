Key 25, la mobilità elettrica motore della transizione energetica

Presso l'area Sustainable City sono presenti aziende, associazioni, multiutilites e Pubblica Amministrazione per approfondire e mostrare tecnologie e servizi per l'efficientamento e la riqualificazione del patrimonio immobiliare, soluzioni per l'illuminazione efficiente, prodotti ICT e IoT per servizi, edifici, smart grid e mobilità sostenibile. Si potranno quindi trovare soluzioni per le comunità energetiche, senza dimenticare l'innovazione derivante dall'applicazione di tecnologie all'avanguardia, come intelligenza artificiale, digital twin e realtà aumentata.