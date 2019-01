Kering-Gucci, accuse di evasione per 1,4 mld di tasse in Italia

Oltre a Gucci, Kering gestisce brand storici della moda e degli accessori come Saint Laurent, Bottega Veneta e tanti altri per un fatturato (nel 2017) di 10,8 miliardi di euro.



La cifra contestata dalla Gdf sarebbe relativa agli anni dal 2011 al 2017 e riferibile ai risultati di una controllata svizzera, Luxury Goods International (Lgi), con sede a Campedino, vicino Lugano. La società, nell'orbita di Gucci, avrebbe condotto attività commerciali in Italia e avrebbe evaso le tasse attraverso una esterovestizione. "Kering è fiducioso - precisa il gruppo - sui procedimenti attualmente in corso e continuerà a cooperare pienamente in completa trasparenza con le autorità fiscali italiane per difendere tutti i suoi diritti". La Procura milanese aveva chiuso le indagini nello scorso novembre. Una trattativa con l'Agenzia delle entrate che portasse a un accordo potrebbe influire sul procedimento penale fino a portarne all'archiviazione.



Kering chiarisce in una nota "di aver implementato uno stretto monitoraggio dei propri rischi fiscali" e di aver "adottato un approccio prudente nell'apprezzamento delle proprie esposizioni fiscali".