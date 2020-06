Istruttoria Enac su compagnie aeree che danno voucher anziché rimborsi

Malpensa, riaperto il Terminal 1 dopo tre mesi di lockdown IPA 1 di 28 IPA 2 di 28 IPA 28 di 28 IPA 28 di 28 IPA 28 di 28 IPA 28 di 28 IPA 28 di 28 IPA 28 di 28 IPA 28 di 28 IPA 10 di 28 IPA 11 di 28 IPA 12 di 28 IPA 13 di 28 IPA 14 di 28 IPA 15 di 28 IPA 16 di 28 IPA 17 di 28 IPA 18 di 28 IPA 19 di 28 IPA 20 di 28 IPA 21 di 28 IPA 22 di 28 IPA 23 di 28 IPA 24 di 28 IPA 25 di 28 IPA 26 di 28 IPA 27 di 28 IPA 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci Il 15 giugno c'è stata la graduale ripartenza degli aeroporti. Una ripartenza lenta per Malpensa, che ha di nuovo aperto ai passeggeri il Terminal 1. Il primo giorno di operatività dell'aeroporto milanese dopo i tre mesi di lockdown, è stato caratterizzato dai negozi chiusi, dai termoscanner e dall'obbligo delle mascherine. Circa 100 i voli partiti e atterrati e 10mila i passeggeri transitati.

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile "sta avviando istruttorie per sanzioni a compagnie aeree per mancato rispetto del Regolamento comunitario di tutela dei passeggeri". Lo si legge in una nota dell'Ente in cui si ricorda che "in caso di cancellazioni di voli per cause non riconducibili all'emergenza Covid-19 è previsto il rimborso del biglietto e non l'erogazione di un voucher".