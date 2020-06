British Airways, EasyJet e Ryanair: causa al governo britannico per la quarantena anti-coronavirus

British Airways, EasyJet e Ryanair hanno avviato un'azione legale contro il governo britannico per il piano che prevede di mettere in quarantena la maggior parte dei viaggiatori in arrivo. Per le tre compagnie aeree questa misura, troppo restrittiva, e non basata su alcun parere o prova scientifica, avrà un "effetto devastante" sul turismo e sull'economia in generale.