Istat: meno welfare per i Comuni al sud, spendono metà della media

Al sud la spesa pro capite per il welfare territoriale (66 euro) è la metà della media nazionale (132) e poco più di un terzo di quella del nord-est (184).

Secondo il report dell'Istat "La spesa dei Comuni per i servizi sociali. Anno 2020", il nord-ovest e il centro si attestano sui 145 e 141 euro, mentre le isole sono in linea con la media. "Quasi il 30% dei Comuni del Mezzogiorno non offre agli anziani in condizioni di fragilità l'assistenza domiciliare, che prevede un supporto per la cura della persona e dell'abitazione", si legge in una nota. Al centro tale assistenza non viene fornita dal 15% dei Comuni, al nord dal 10%.