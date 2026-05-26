Istat, turismo in aumento nei primi tre mesi del 2026: +4,2% arrivi e +7,5% presenze

Il turismo, in Italia, ha continuato a crescere nel primo trimestre del 2026. I dati hanno fatto registrare un +4,2% per quanto riguarda gli arrivi e un +7,5% per quanto riguarda le presenze. La crescita di quest'ultimo dato è trainata, soprattutto, dalla componente straniera (+12,3%) che rappresenta il 54,6% delle presenze totali. Conferma, quest'ultima, che ribadisce il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. È quanto emerge da una nota statistica flash dell'Istat secondo cui, nei primi tre mesi dell'anno, gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più "turistico" del periodo preso in analisi, con il 37,6% delle presenze totali.