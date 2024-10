Istat: tasso disoccupazione al 6,2%, ai minimi dal 2007

Il numero di persone in cerca di lavoro cala ad agosto per entrambe le componenti di genere e in tutte le classi d'età, ancora una volta con l'eccezione dei 35-49enni. Ad agosto 2024, rispetto al mese precedente, tra i maschi il tasso di disoccupazione diminuisce di 0,3 punti al 5,9%, mentre tra le donne cala di 0,1 punti, al 6,6%. Su base annua, inoltre, sia per gli uomini sia per le donne si osserva diminuzione della disoccupazione (-0,9 punti tra gli uomini e -2,1 punti tra le donne). Nel confronto trimestrale, precisa ancora l'Istat, si osserva infine una diminuzione delle persone in cerca di lavoro del 5,6%, pari a -97mila unità.