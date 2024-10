Istat: sul Pil siamo in uno stato stazionario

"Per ora dal lato crescita del Pil siamo tornati a una fase di stato stazionario con tassi di crescita abbastanza contenuti che stentano a dimostrare la situazione di un'economia che si sviluppa in forma consistente". Lo ha affermato il direttore per la contabilità dell'Istat, Giovanni Savio, in audizione in Parlamento. "Si sono spente alcune cause che hanno generato, nel corso degli anni precedenti dopo la crisi Covid, questa spinta propulsiva e quindi dobbiamo attendere che ci siano altre forze che possano incrementare questa crescita", ha aggiunto.