Lavoro, Istat: frenata nel terzo trimestre (- 45mila occupati)

L'Istat comunica che nel terzo trimestre del 2025 il numero di persone occupate, stimato dalla Rilevazione sulle forze di lavoro al netto degli effetti stagionali, è in calo di 45mila unità in confronto al trimestre precedente, attestandosi a 24 milioni e 102mila, pari a una flessione dello 0,2%. Secondo l'istituto, il numero di occupati resta sostanzialmente invariato su base tendenziale, dopo diciassette trimestri consecutivi di incremento, fermandosi a 24 milioni e 123mila individui, con una riduzione pari a 7mila unità. Il tasso di occupazione riferito alla fascia d'età compresa tra 15 e 64 anni si colloca al 62,5% e non presenta variazioni rispetto al terzo trimestre 2024, sintesi di un aumento registrato nel Mezzogiorno e da una contrazione osservata nelle aree del Centro-Nord.