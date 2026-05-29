Istat, a maggio inflazione al 3% su base annua, +0,4% al mese

Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione di +0,4% su base mensile e del +3,2% su base annua (da +2,7% del mese precedente). L'Inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%. Lo rileva l'Istat diffondendo le sue stime preliminari sull'inflazione. "L'accelerazione dell'inflazione - spiega l'Istituto Nazionale di Statistica - risente prevalentemente di quella dei prezzi degli energetici non regolamentati (da +9,6% a +12,6%), degli energetici regolamentati (da +5,3% a +5,8%) e dei servizi relativi ai trasporti (da +0,6% a +1,8%).