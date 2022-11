Istat, fatturato industria a settembre in calo dell'1,2%

Secondo le rilevazioni Istat, a settembre si stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca dell'1,2%, in termini congiunturali, sia per il totale sia per le componenti interna ed estera.

Corretto per gli effetti di calendario il fatturato totale cresce invece in termini tendenziali del 18%, con aumenti del 17,5% sul mercato interno e del 19,2% su quello estero. In particolare si registrano incrementi tendenziali marcati per l'energia (+37,1%), più contenuti per i beni strumentali (+19,2%), i beni di consumo (+17,6%) e i beni intermedi (+14,8%).