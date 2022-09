Istat, export da record a luglio: 57,8 miliardi di euro

Le esportazioni italiane a luglio 2022 segnano un nuovo record storico, arrivando a ridosso dei 58 miliardi di euro in valori correnti (57,8 nello specifico) sulla spinta dell'inflazione.

La forte crescita delle vendite estere in valore (+18% rispetto a luglio 2021, nel nono aumento a due cifre consecutivo), si accompagna però a un calo in volume del 4%. Nell'insieme dei primi 7 mesi del 2022, il risultato +è una crescita in valore del 21,8% e un aumento in volume limitato allo 0,9%.