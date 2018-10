Istat, 9,4 milioni di italiani hanno difficoltà a pagare le bollette

Come riportato dalla rivista Energia, già nel 2016 il 16,5% delle famiglie italiane non poteva permettersi di "riscaldare adeguatamente la casa". Percentuale che corrisponde a circa 9,4 milioni di persone e che evidenzia quindi come l'obiettivo di sconfiggere la povertà energetica sia ben lontano dall'essere raggiunto.



L'emergenza è stata affrontata più volte e non solo dall'Onu. Un'iniziativa lanciata nel 2012 dal nome "Sustainable Energy for All" aveva lo scopo di "assicurare l'accesso a sistemi di energia moderni, sostenibili, sicuri a prezzi sopportabili per tutti". Ma, come spiega il rapporto "Sustainable Energy for All 2017", sempre citato dalla rivista Energia, questo obiettivo è tuttavia "improbabile che possa essere raggiunto in base alla situazione attuale o sulla base delle iniziative politiche adottate". Un'emergenza che rischia di rimanere tale, anche in virtù dei costanti rincari delle bollette.