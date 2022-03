Inps: pensioni e Naspi con arretrati ai condannati per mafia e terrorismo

Lo rende noto l' Inps sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'articolo della legge 92/2012 che prevedeva la revoca delle prestazioni a fronte di condanne per mafia e terrorismo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale precisa inoltre che gli arretrati saranno erogati a partire dalla data della revoca della prestazione, per i periodi nei quali il titolare non stava scontando la pena in carcere.