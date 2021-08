Per il 2021, il periodo della quarantena Covid non sarà coperto dall'indennità di malattia. E' quanto ha chiarito l'Inps in una nota, il messaggio n. 2842 del 6 agosto. L'Istituto ha spiegato che "poiché per il 2021 il legislatore non ha stanziato nuove risorse, l'indennità non potrà essere erogata per gli eventi avvenuti nell'anno in corso".