Inps, allo studio una piattaforma digitale per gestire il lavoro dei rider

L'Inps sta progettando una piattaforma digitale per gestire contratti, contributi e rapporto di lavoro dei rider, i fattorini che consegnano cibo a domicilio per le app di food delivery. Lo rivela il sito di tecnologia Wired. Fornirà servizi come l'accesso alle buste paga, la registrazione dei contratti e dei periodi di lavoro, il calcolo dei contributi e la gestione degli infortuni. Per ora i tecnici del servizio di previdenza sociale stanno lavorando a un prototipo. Se funzionerà, il sistema potrebbe diventare operativo nei primi tre mesi del 2020.