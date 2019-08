Rider, intesa M5s-Lega: ok a copertura Inail e mix cottimo-paga oraria

La paga in base alle consegne deve però essere "in misura non prevalente", mentre si riconoscerebbe la paga oraria a condizione che, per ogni ora si accetti "almeno una chiamata". Si tratta di una battaglia storica portata avanti negli anni dai pentastellati. Era stata la prima categoria che il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi Di Maio, aveva incontrato dopo l'insediamento del governo. Per lunghi mesi, oltre un anno, i rider sono rimasti in attesa del testo di legge che ne normasse il rapporto di lavoro. Prima annunciato nel decreto Dignità, poi uscito; poi il lavoro promesso attraverso i tavoli e di nuovo l'impegno a far qualcosa con il decreto Crescita. Ora sembra che sia arrivata l'intesa tra M5S e Lega sui rider.



Nei giorni scorsi lo stesso Di Maio, su Facebook, aveva annunciato che non era "più tempo di rimandare". "Faremo un decreto legge per loro - aveva assicurato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico - e per tutti i lavoratori che in Italia vengono ancora sfruttati".