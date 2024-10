Inps, 155 posti in tutta Italia per la pratica forense: requisiti e come fare domanda

Una volta inviata la domanda, il proprio nominativo verrà inserito negli elenchi dei candidati per sede dai quali gli uffici legali dell'Inps potranno attingere quando si libereranno posti utili allo svolgimento della pratica forense. Gli elenchi vengono aggiornati periodicamente con le domande presentate nel periodo di apertura della campagna annuale. Per rimanere in questi elenchi non bisogna avere superato gli otto mesi di iscrizione nel registro dei praticanti. Nell'eventualità in cui si dovesse perdere questo requisito, si verrà cancellati dalla lista. Nel momento in cui si libereranno dei posti utili allo svolgimento della pratica forense, una commissione, appositamente costituita presso ciascuna Direzione regionale e di Coordinamento metropolitano e la Direzione generale, verificherà l'ammissibilità delle candidature e formerà la graduatoria, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto nella stessa sezione nel quale è stato pubblicato il bando per l'ammissione alla pratica forense.