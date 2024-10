Poste Italiane cerca postini e consulenti finanziari: dove e come candidarsi

Una buona opportunità di lavoro per giovani, neolaureati e professionisti con esperienza. Poste Italiane ha aperto le selezioni per varie posizioni professionali in tutta Italia. In particolare, la società leader nella corrispondenza e logistica, nei servizi finanziari e assicurativi cerca portalettere, consulenti finanziari e ingegneri. Ma bisogna fare in fretta: le candidature per alcune posizioni chiuderanno tra pochi giorni.