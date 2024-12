Inflazione, Istat: la fase di discesa dei prezzi si va esaurendo

La fase di discesa dell'inflazione dovrebbe aver completato il suo corso, grazie anche all'esaurirsi del calo della componente energetica. È quanto riferisce l'Istat nelle Prospettive per l'economia italiana 2024-2025. In base ai dati di novembre, l'inflazione acquisita per il 2024 si attesta all'1%. La dinamica tendenziale dell'indice dei prezzi al consumo, dopo aver registrato valori al di sotto dell'unità per diversi mesi, si è attestata a novembre a +1,4%. Si tratta del valore più elevato del 2024. Nell'orizzonte di previsione, la crescita del deflatore dei consumi delle famiglie si collocherebbe nel 2024 a +1,1%, per poi risalire al +2% nel 2025.