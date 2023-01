Industria, l'ombra della recessione: tonfo della produzione

A preoccupare di certo sono le prospettive di crescita in rallentamento anche nel nostro Paese, che creano "incertezza" e "rendono cauti" famiglie e imprese che producono beni di consumo e che "si aspettano una riduzione dei prezzi". Del resto, nello scenario già delineato dall'Istat nelle stime diffuse a dicembre scorso, la crescita del Pil italiano si muove su ritmi ancora sostenuti nel 2022 (+3,9%), per poi rallentare significativamente nel 2023 (+0,4%).

La situazione in Europa

Una situazione di difficoltà più o meno generalizzata e che vede anche altri Stati in affanno. La Germania, da sempre considerata la locomotiva d'Europa, chiude il 2022 con il Pil in rialzo dell'1,9% rispetto all'anno precedente, ma l'economia tedesca è in stagnazione nel quarto trimestre dell'anno, con una crescita zero. Segnali di frenata, anche in altri Paesi, che al momento non possono far dire che una prossima recessione nell'Eurozona sia certa ma eventualmente "lieve". Tra commissione Ue, Bce e Fmi, "c'è convergenza" sul fatto che nei 20 Paesi dell'area euro ci sia "un rallentamento dell'attività economica, che ci attendiamo si trasformi in una ripresa graduale nel corso dell'anno. Ora se si trasformerà in recessione non è chiaro: potrebbe essere che saremo in grado di evitarla del tutto. In ogni caso se ci sarà una recessione dovrebbe essere lieve", afferma un alto funzionario europeo in vista dell'Eurogruppo che si terrà lunedì prossimo. Nell'incertezza dell'economia, torna a salire il bene rifugio per eccellenza, l'oro: il prezzo del metallo prezioso vola sui mercati delle materie prime e supera ampiamente la soglia dei 1.900 dollari l'oncia.