Scoperto in Svezia il più grande giacimento Ue di terre rare

"E' il più grande deposito conosciuto di metalli delle terre rare nella nostra parte del mondo e potrebbe diventare un elemento fondamentale per ottenere le materie prime critiche che sono assolutamente cruciali per consentire la transizione verde. Siamo di fronte a un problema di approvvigionamento", ha affermato Jan Mostroem, presidente e amministratore delegato di Lkab, ripreso dall'emittente "Svt".

Cosa sono le terre rare

Per terre rare si indicano, proprio in virtù delle loro proprietà chimiche, metalli essenziali per realizzare prodotti di alta tecnologia. Più precisamente si tratta di 17 elementi chimici: cerio (Ce), disprosio (Dy), erbio (Er), europio (Eu), gadolinio (Gd), olmio (Ho), lantanio (La), lutezio (Lu), neodimio ( Nd), praseodimio (Pr), promezio (Pm), samario (Sm), scandio (Sc), terbio (Tb), tulio (Tm), itterbio (Yb) e ittrio (Y).