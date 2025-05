Inapp: "Nel 2050 il rapporto pensionati-lavoratori sarà uno a uno"

In particolare, per quanto riguarda il mercato del lavoro emerge come l'Italia stia andando incontro a un "indebolimento della forza lavoro potenziale". Il tasso di dipendenza degli anziani - rapporto tra ultra65enni e popolazione 15-64enne - è già attualmente oltre il 40% per l'Italia e nel 2027 è previsto rimanere sopra la media europea, assestandosi vicino al 66%. Se si mette direttamente in relazione chi è in pensione con chi effettivamente lavora, il carico attuale in Italia risulta pari al 60% - in assoluto il peggiore in Europa (la media Ue è 15 punti percentuali sotto) - ed è proiettato a salire di altri 20 punti nel 2027, arrivando all'80% (il valore più alto assieme a Grecia e Portogallo).