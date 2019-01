Il mea culpa di Juncker: "L'austerità fu avventata, con i greci poco solidali" | Di Maio: "Lacrime di coccodrillo"

15 gennaio 2019 20:37 Il mea culpa di Juncker: "Lʼausterità fu avventata, con i greci poco solidali" | Di Maio: "Lacrime di coccodrillo" Il presidente della Commissione: "Eʼ stata molto criticata la politica dellʼEurozona, è una cosa che mi riguarda perché sono stato presidente dellʼEurogruppo". Il vicepremier: "Non mi commuovo"

"Le riforme strutturali restano essenziali ma, durante la crisi del debito in Ue, l'austerità fu avventata, e non perché volevamo sanzionare chi lavora e chi è disoccupato". Lo dice, facendo autocritica, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, durante un intervento in aula a Strasburgo. "Non siamo stati sufficientemente solidali con i greci", ammette. Il vicepremier Luigi Di Maio replica: "Lacrime di coccodrillo".

"Mi è sempre dispiaciuta la mancanza di solidarietà che è apparsa al momento di quella che è chiamata la crisi greca. Mi rallegro di constatare che la Grecia, il Portogallo ed altri Paesi", sottolinea Juncker in occasione delle celebrazioni per i vent'anni dell'euro, "hanno ritrovato se non un posto al sole", almeno "un posto tra le antiche democrazie europee".

"E' stata molto criticata la politica dell'Eurozona, è una cosa che mi riguarda personalmente", dice Juncker, "perchè sono stato presidente dell'Eurogruppo nel momento più grave della crisi economica e finanziaria". E aggiunge: "Mi rammarico di aver dato troppa importanza all'influenza del Fondo monetario internazionale. Al momento dell'inizio della crisi, molti di noi pensavano che l'Europa avrebbe potuto resistere all'influenza del Fmi. Se la California è in difficoltà, gli Stati Uniti non si rivolgono" al Fondo monetario internazionale e "noi avremmo dovuto fare altrettanto".