Draghi: "Le sfide sono ormai globali e vanno affrontate insieme"

In un mondo globalizzato, anche le sfide sono ormai globali e per questo "possono essere affrontate solo insieme". Ne è convinto il governatore della Bce, Mario Draghi, secondo il quale "è questa unione che è la sovranità del mondo". E l'euro fa la sua parte: "E' proprio in questo senso che la moneta unica ha dato a tutti i membri dell'area euro la propria sovranità di politica monetaria, rispetto agli accordi monetari preesistenti".