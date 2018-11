Il lavoro del futuro: a Milano quattro giorni dedicati a selezione e formazione

A un mondo del lavoro in continua evoluzione, nel quale si affermano figure professionali nuove, a una situazione di incertezza che vivono i giovani e non solo, si può rispondere riempiendo di significati concreti alcune parole come crescita, innovazione, investimento . Per il secondo anno consecutivo il Bicocca Village ospita e promuove Future Job , quattro giorni interamente dedicati alle opportunità che offre oggi il mercato del lavoro.

Un evento gratuito patrocinato dal Comune di Milano, dalla Città Metropolitana di Milano e dal Comune di Sesto San Giovanni che vede crescere la partecipazione delle aziende aderenti con 25 organizzazioni coinvolte.



Sarà possibile sostenere colloqui di pre-selezione, usufruire dei servizi di consulenza e conoscere realtà innovative e dinamiche che puntano sulla crescita e sulle nuove tecnologie.



L’incontro diretto di domanda e offerta diventa così un’occasione non solo per chi cerca un’occupazione ma anche per le stesse aziende che hanno la possibilità di portare avanti progetti di reclutamento e proposta.



Il mercato del lavoro diventa sempre più flessibile, diminuiscono i dipendenti a tempo indeterminato come fotografano gli ultimi dati dell’Istat, cambiano i profili ricercati dalle aziende, in relazione anche alle sfide lanciate dalla digitalizzazione.



Da qui nasce l’idea di far incontrare direttamente alcune delle realtà più innovative che operano sul territorio con i giovani o con chi cerca un’opportunità di crescita personale, perché comprendere le difficoltà e le dinamiche principali che regolano il mercato del lavoro di oggi, rappresenta un punto di partenza per tracciare le prospettive dell’occupazione guardando al futuro.



A raccontare gli obiettivi di questa edizione, nel video, Diego Negretti, direttore Bicocca Village, Candida Ramunni, recruiter Manpower, e Simone Gialdini, direttore Uci Cinemas Bicocca.