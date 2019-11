Il lavoro che incontra i giovani: a Milano la terza edizione di Future Job

Crescita, innovazione, lavoro. Fino al 17 novembre, il Bicocca Village di Milano ospita Future Job: quattro giorni di incontri dedicati ai giovani e a chiunque sia in cerca di nuove opportunità professionali. Ai partecipanti sarà data la possibilità di lasciare il proprio curriculum e di svolgere attività di orientamento.

Giunto alla sua terza edizione, Future Job mettere insieme domanda e offerta: organizzati in singoli stand, aziende, enti e università offrono ai partecipanti un insieme di servizi gratuiti per la ricerca di un impiego. A queste realtà se ne aggiungono altre dall'alto impatto innovativo, come start-up, fab lab e coworking.

Un evento gratuito patrocinato dal Comune di Milano, dalla Città Metropolitana di Milano e dal Comune di Sesto San Giovanni, che vede la partecipazione di 21 organizzazioni. L’incontro diretto di domanda e offerta diventa così un’occasione anche per le aziende, che hanno la possibilità di soddisfare le proprie ricerche di personale.

Qui è possibile ottenere una revisione del proprio curriculum, sostenere colloqui di pre-selezione e consultare annunci lavorativi. Un occhio di riguardo andrà poi agli studenti delle scuole superiori, che grazie a Future Job possono schiarirsi le idee e soprattutto partecipare a conferenze sul tema.