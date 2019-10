Il colosso della lingerie Victoria Secret in crisi: avviati licenziamenti

Victoria Secret sempre più in crisi. Il colosso della lingerie riduce del 15% la propria forza lavoro nel suo quartier generale in Ohio. Lo riporta il New York Times. A pesare sulla società sono le vendite in calo ma anche i danni alla reputazione dovuti ai rapporti fra l'amministratore delegato di L Brand, il gruppo a cui fa capo Victoria Secret, e Jeffrey Epstein, l'ex miliardario travolto dalle accuse di molestie su minori morto in carcere.