Hotel, l'Italia è prima in Europa per numero di strutture

Dove si investe di più in alberghi

Nord e Centro Italia vengono preferite degli investitori e dai gruppi alberghieri in cerca di rendimenti stabili, mentre chi desidera zone meno sature di hotel preferisce investire al Sud. Le città principali come Roma, Milano, Firenze e Venezia, sono le mete più ambite sia da investitori che dai gruppi alberghieri, seguite dalle destinazioni di mare e dai laghi. Per le altre località, invece, dallo studio è emersa una differenza di preferenze: gli investitori hanno mostrato un interesse maggiore verso hotel situati in città note e vicine al mare e ai laghi, mentre i gruppi alberghieri sono attratti dalle città meno conosciute.