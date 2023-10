Halloween: lo festeggiano 6 famiglie su 10, giro d'affari da oltre 200 milioni di euro

Halloween è sempre più "Made in Italy".

La ricorrenza, popolare soprattutto nei Paesi anglosassoni e in Nord America, si è ormai affermata anche nel nostro Paese: a celebrarla, quest'anno, saranno circa sei famiglie italiane su dieci, con una spesa media di 66 euro per nucleo familiare e un giro d'affari complessivo superiore ai 200 milioni di euro. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti. A festeggiare la notte delle streghe e delle zucche saranno soprattutto le famiglie con figli sotto i 18 anni (77%) e i giovani tra i 18 e i 34 anni (68%).