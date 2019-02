Governo, Tria: "E' prematuro parlare di una Manovra correttiva"

La clausola di monitoraggio e la "riserva" di 2 mld - "La Manovra contiene un'apposita clausola di monitoraggio, con un accantonamento di 2 miliardi di euro per il 2019. E questi margini di riserva al momento appaiono più che sufficienti", ha spiegato Tria alla Camera. "Se l'economia dovesse crescere meno del previsto, cosa che ci auguriamo non accada, la proiezione del saldo di bilancio potrà essere rivista a condizione che non dipenda solo dal quadro macroeconomico, allo scopo di evitare politiche procicliche che rischiano di aggravare il quadro congiunturale", ha aggiunto.



No alla nazionalizzazione di Alitalia - Durante il question time, il ministro dell'Economia ha parlato anche del futuro di Alitalia: "Non c'è in campo il tema di una ri-nazionalizzazione di Alitalia, la soluzione non può che essere di mercato, trainata da soggetti di rilievo", ha affermato. E sul negoziato e sulla possibile partecipazione statale, Tria ha spiegato: "E' attualmente in corso con Delta e Easyjet sulla nuova compagine azionaria. Ove questo si concluda positivamente e produca un piano industriale robusto, nel pieno rispetto delle normative italiane ed europee sugli aiuti di Stato e che consenta di stare sul mercato, il Mef potrà considerare una partecipazione nel capitale della new company".