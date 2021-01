Governo, accordo con le Regioni sul Fondo sanitario: +3,5 miliardi di euro

ansa

La Conferenza Stato-Regioni ha ratificato l'accordo tra governo, Regioni e Province autonome per lo stanziamento di risorse volte alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il 2020. Il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre lo Stato è rideterminato in complessivi 117 miliardi e 407 milioni di euro, 3,5 miliardi in più rispetto all'anno precedente.