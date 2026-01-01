Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
PRIMA RIDUZIONE

Gli Usa rivedono al ribasso i dazi sulla pasta italiana

Rideterminata in misura significativamente più bassa le aliquote fissate in via provvisoria il 4 settembre

01 Gen 2026 - 13:02
© Ansa

© Ansa

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha reso noto alcune valutazioni nella notte - in anticipo rispetto alla conclusione dell'indagine attesa per l'11 marzo - in relazione ai dazi antidumping su alcuni marchi di pasta italiani. L'analisi post-preliminare ridetermina in misura significativamente più bassa le aliquote fissate in via provvisoria il 4 settembre: dal 91,74%, i dazi passano al 2,26% per La Molisana, al 13,98% per Garofalo e al 9,09% per gli altri undici produttori non campionati. Lo rende noto la Farnesina.

Ti potrebbe interessare

dazi
pasta

Sullo stesso tema